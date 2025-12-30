<BR \/>Die Seilbahn wurde gestoppt. Rund 100 Menschen, darunter auch Kinder, die sich dort aufhielten, wurden mit Hubschraubern der Feuerwehr und der Finanzpolizei evakuiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255896_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSeilbahnbetreiber bestätigte technischen Defekt<\/h3>Der Seilbahnbetreiber bestätigte einen technischen Defekt. Beim Einfahren in die Station habe die Anlage nicht korrekt abgebremst, woraufhin die Notfallsysteme ausgelöst worden seien. Größere Schäden an der Anlage seien zunächst nicht festgestellt worden, es würden jedoch umfassende Prüfungen eingeleitet. Die Skipisten wurden vorsorglich geschlossen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255899_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Seilbahn wurde 1962 errichtet und Anfang 2023 umfassend modernisiert, unter anderem mit neuen Motoren, Seilscheiben und Kabinen. Die Arbeiten kosteten rund zwei Millionen Euro und wurden überwiegend von der Region Piemont finanziert.