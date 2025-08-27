Während der Mann vom Weißen Kreuz ins Meraner Spital gebracht wurde – der Fahrer des Pkw blieb unverletzt –, nahm die Stadtpolizei die Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann auf einem in Algund gestohlenen E-Bike unterwegs war und dass der Quästor gegen den Mann bereits ein Aufenthaltsverbot in Meran verhängt hatte.<BR \/><BR \/>Die Meraner Stadtpolizei beschlagnahmte das E-Bike im Wert von rund 3.400 Euro und der Mann wurde wegen Hehlerei und wegen Verstoßes gegen die Wegweisungsverfügung angezeigt. Das E-Bike hingegen wird dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.