Unfall mit Lkw: Fahrer aus Österreich schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall eines Lkw und eines Audi-SUV ist am Montagnachmittag auf der Umfahrungsstraße von Vintl ein 41-jähriger Österreicher schwer verletzt worden.

Auf der Umfahrungsstraße von Vintl hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Der 41-Jährige aus Österreich war am Steuer des Lkw gesessen. Seine Bergung aus dem Wrack gestaltete sich schwierig. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 brachte ihn nach Bozen in das Landeskrankenhaus.



Die übrigen am Unfall Beteiligten blieben unverletzt.



Um 16.30 Uhr war Alarm gegeben worden. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz von Mühlbach und die Freiwillige Feuerwehr von Vintl. Die Carabinieri ermitteln.