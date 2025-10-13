Aufgrund eines Unfalls und des ohnehin schon starken Verkehrsaufkommens staut es von der MeBo bei Frangart durch den Siegmundskroner Tunnel bis in die Industriezone bzw. auf der Staatsstraße bis zum Kreisverkehr bei der Kohlerer Bahn zurück. <BR \/><BR \/>Von Kardaun kommende Fahrzeuge müssen mit einem Zeitverlust von bis zu 90 Minuten rechnen, von der Industriezone kommend verlieren Autofahrer rund 40 Minuten (Stand 18.10 Uhr). <BR \/><BR \/>Es wird empfohlen, die betroffenen Abschnitte weiträumig zu umfahren. <BR \/><BR \/>Meldungen über Verletzte liegen nicht vor.