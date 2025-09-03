Zu den Nationalitäten der Opfer gab es zunächst keine Angaben. Auch über die Ursache des Unglücks war vorerst nichts bekannt. Fernsehbilder zeigten die schwer beschädigten Waggons, aus denen Rettungskräfte Menschen bargen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208091_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch Portugals Präsident Portugals Marcelo Rebelo de Sousa teilte auf der Website seines Büros mit, dass mehrere Menschen ums Leben gekommen seien. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte. Carlos Moedas, der Bürgermeister der portugiesischen Hauptstadt, sagte gegenüber Reportern: „Es ist ein tragischer Tag für unsere Stadt. Lissabon trauert!“ Moedas ist Politiker der konservativ-liberalen Partido Social Democrata.<h3>\r\nBekannteste Touristenattraktion<\/h3>Die „Elevador“ oder „Ascensor da Glória“ genannte Bahn ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Lissabons und wurde 1885 in Betrieb genommen. Sie ist bei Einheimischen und Besuchern beliebt, da sie die Unterstadt Baixa mit dem hochgelegenen Stadtviertel Bairro Alto verbindet, das für sein Nachtleben bekannt ist.