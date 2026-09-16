Ersten Informationen zufolge verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, prallte gegen die seitliche Straßenbegrenzung und überschlug sich. Insgesamt wurden zwei Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1359969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die drei Insassen der beteiligten Fahrzeuge hatten Glück im Unglück: Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Atzwang zur Sicherung der Unfallstelle und für die Aufräumarbeiten, das Rote Kreuz zur medizinischen Erstversorgung sowie die Verkehrspolizei zur Erhebung des genauen Unfallhergangs.