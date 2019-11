Unfall während Einsatz: Feuerwehrmann verletzt

Seit Dienstagabend stehen in ganz Südtirol unzählige Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, um gefällte Bäume wegzuräumen und verunfallte Autos zu bergen. Am Freitag wurde schließlich ein Einsatzauto in einen Unfall verwickelt.