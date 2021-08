Unfall zwischen Motorrad und Pkw – Motorradfahrer verletzt

Dabei prallte ein Motorrad gegen einen Pkw. Der Motorradfahrer blieb am Boden liegen.Das Weiße Kreuz Unterland und die Freiwilligen Feuerwehren von St. Josef am See und Tramin leisteten unverzüglich erste Hilfe und sicherten die Straße ab.Kurze Zeit später traf der Notarzt ein und brachte den Patienten ins Krankenhaus von Bozen. Laut ersten Informationen soll er aber keine schweren Verletzungen davon getragen haben.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.

stol