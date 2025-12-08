Erstmals übernimmt der Landesrettungsverein Weißes Kreuz die Trägerschaft der Kampagne, mit Unterstützung des Landes und der Finanzpolizei. Zielgruppe sind Skifahrer und Rodler jeden Alters. Direkt auf den Skipisten wird über wichtige Sicherheitsaspekte wie die Einhaltung der Pistenregeln, die neue Helmpflicht, Erste Hilfe bei Skiunfällen und Lawinensicherheit aufgeklärt. <h3>\r\n12.000 Skiunfälle im Vorjahr<\/h3>Allein in der Wintersaison 2024\/25 wurden knapp 12.000 Skiunfälle registriert. Die weitaus häufigste Unfallursache ist dabei ein Sturz ohne Fremdeinwirkung (75,7 Prozent), gefolgt vom Zusammenstoß mit anderen Personen (14,3 Prozent). Geplant sind wiederum Stopps in verschiedenen Skigebieten mit Workshops, Kurzvorträgen und praktischen Demonstrationen. Als Testimonial konnte die Ex-Weltklasse-Skirennläuferin Denise Karbon gewonnen werden.<BR \/><BR \/> „Ich unterstütze die Kampagne, weil es wichtig ist, sich selbst und andere zu schützen – damit alle unbeschwert die Freude am Wintersport erleben können“, so Karbon. Die Auftaktveranstaltung findet am 14. Dezember im Skigebiet Gitschberg Jochtal statt. Weitere Termine sind: 10. Jänner Rittner Horn, 18. Jänner Alta Badia, 25. Jänner Plose.