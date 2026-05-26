„Das passiert einem doch nicht einmal in Neapel, was heute dieser Touristin am helllichten Tag in Obermais passiert ist. Diese Leute sind doch ohne Skrupel“, sagt ein konsternierter Meraner, der den Vorfall mitbekommen hat. Eine 58-jährige Urlauberin aus Bayern war zur Mittagszeit alleine auf ihrem E-Bike Richtung Passeier unterwegs, als ihr ein dunkelhäutiger Mann um die 30 Jahre auf dem Radweg in der Lazag die Tasche wegriss und ihr daraus die Geldtasche samt Dokumenten entwendete. Dabei wurde die Frau verletzt.<BR \/><BR \/>Es war gegen 13.30 Uhr, als sich die Frau nach einer Shoppingrunde in Meran auf ihrem dunkelgrünen E-Bike auf dem Radweg alleine auf die Heimfahrt ins Passeier machte. Sie hatte bereits das Bootshaus des SC Meran und die Unterführung der Jaufenstraße passiert, als sie nach rund 100 Metern von einem Mann dunkler Hautfarbe angefallen wurde. Der Mann war der Urlauberin zu Fuß auf dem Radweg entgegengekommen und wollte der Frau die Tasche entreißen, die sie über der Schulter getragen hat. Dabei riss er die Frau vom Rad, die in der Folge zu Boden stürzte und sich obendrein verletzte. Der Räuber stahl die Geldtasche aus der Tasche der Frau, der es gelang die Tasche am Riemen festzuhalten. In der Geldtasche haben sich demnach rund 200 Euro in bar befunden. <BR \/><BR \/>Ein Lkw-Fahrer, der auf der Passeirerstraße unterwegs war und den Überfall aus der Fahrerkabine beobachtet hatte, hielt geistesgegenwärtig den Lkw an und versuchte sich dem Richtung Obermais flüchtenden Räuber an die Fersen zu setzen. Leider ohne Erfolg. <BR \/><BR \/>Die Urlauberin, die völlig verdattert und unter Schock stand, hatte sich in Folge des Sturzes Verletzungen an einem Bein zugezogen. Die 58-Jährige wurde den Sanitätern des Weißen Kreuzes Meran erstversorgt und anschließend ins Meraner Krankenhaus gebracht – mit Verdacht auf eine Knieverletzung. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Dorf Tirol haben die Ermittlungen aufgenommen.