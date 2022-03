Ungarischer Urlauber stürzt in Kärnten von Sessellift 6 Meter ab

Ein 55 Jahre alter Skiurlauber aus Ungarn ist am Donnerstagnachmittag im Skigebiet Gerlitzen in der Gemeinde Treffen (Bezirk Villach-Land) von einem Sessellift gestürzt. Der Mann stürzte nach Angaben der Polizei 6 Meter in die Tiefe. Er wurde mit einem Ski doo ins Tal gebracht und von dort mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.