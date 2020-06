Ungarn: Diebe finden Leichenteile bei Pathologie-Assistenten

Nachdem die Polizei die Gauner gefasst hatte, erzählten diese auf der Wache von ihrem makaberen Fund. Die Beamten rückten daraufhin zu einer Hausdurchsuchung aus. Dabei fanden sie in Fässern, Kübeln und Plastiksäcken Teile von menschlichen Leichen.Gegen den etwa 60 Jahre alten Pathologie-Gehilfen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf verbotenen Umgang mit menschlichen Körperteilen. Die Behörde schloss aber die Möglichkeit aus, dass die Leichenteile aus Verbrechen gegen Leib und Leben stammen. Der Mann hatte sie wohl von seiner Arbeit in einem nahen Krankenhaus mitgebracht.Die Motive für sein morbides Horten waren zunächst unklar. Nachbarn berichteten „Blikk“, dass der Mann im Nebenjob Schweine züchte - es sei daher möglich, dass er Leichenteile an die Tiere verfüttert habe.

dpa