 Wildcampen in Südtirol: So hoch sind die Strafen

Ganz allein bei Sonnenaufgang in den Bergen aufwachen oder unter dem freien Sternenhimmel im Wald einschlafen: In der Natur sein Lager aufzuschlagen, hat für Liebhaber des Campingurlaubs einen großen Reiz, doch ist hierzulande strikt verboten. „Das Phänomen des Wildcampens stellt in Südtirol ein großes Problem dar“, bemängelt Thomas Rinner, Präsident der Vereinigung der Campingplatzbetreiber Südtirols (VCS).