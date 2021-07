Ungeimpfte Lehrer und das Ultimatum aus Rom

Wie viele Lehrer sind in Südtirol noch nicht geimpft und wo steht Südtirol im Vergleich zu den anderen Regionen bzw. Provinzen? Hier die neuesten Daten, die der Sonderkommissar für den Notstand in seinem Wochenreport veröffentlicht hat – veranschaulicht in einer Grafik.