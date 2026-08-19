<BR \/>Der Vorfall ereignete sich bereits vergangene Woche, wie die Carabinieri heute in einer Aussendung mitteilen. Die Behörden waren wegen eines Mannes, der sichtlich aufgebracht gewesen sein soll, in das Brunecker Stadtzentrum gerufen worden.<BR \/><BR \/>Bei ihrer Ankunft ließ der mutmaßliche Unruhestifter – ein 48-jähriger Albaner – die Beamten einen Blick auf sein Smartphone werfen. Er soll ihnen einen Chat mit einer Frau gezeigt haben, die ihn darum gebeten hatte, Geld auf ihr Handy aufzuladen. Im Gegenzug würde sie ihm Fotos zuschicken.<BR \/><BR \/>Da passierte das Missgeschick: Während die Beamten noch auf sein Smartphone starrten, hat der Albaner aus Versehen ein verdächtiges Foto preisgegeben. Darauf soll ein Cellophan-Päckchen mit weißem Pulver zu sehen gewesen sein. Sofort schöpften die Beamten den Verdacht, dass es sich um Kokain handeln könnte. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri entschlossen sich, den Mann zu kontrollieren. Dabei sollen sie 750 Euro in bar gefunden haben. Der Mann hatte keine Erklärung dafür, woher das Geld stammte. Laut Carabinieri habe der Albaner schon früher mit Drogendelikten zu tun gehabt, weshalb man auch eine Hausdurchsuchung durchführte: Dort sollen 45 Gramm Kokain sichergestellt worden sein. Der Beschuldigte wurde verhaftet und in Hausarrest überstellt.