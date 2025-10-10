<BR \/>Die Ortspolizei Bruneck hatte in den vergangenen Tagen mit mehreren ungewöhnlichen Fällen zu tun. Entlang der Reischacher Straße fiel den Beamten ein E-Roller auf, der mit auffallend hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Kontrolle mit dem Telelaser ergab: Der Roller erreichte bergauf 38 km\/h – erlaubt sind höchstens 20. Gegen den Lenker wurde eine entsprechende Verwaltungsstrafe verhängt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223832_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch ein E-Bike sorgte für Verwunderung. Das Fahrzeug war verdächtig schnell unterwegs, ohne dass der Fahrer in die Pedale trat. Die anschließende Kontrolle zeigte, dass das E-Bike eigenständig eine Geschwindigkeit von rund 30 km\/h erreichen konnte. Da der Elektroantrieb nur bis 25 km\/h unterstützen darf, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Der Eigentümer erhält eine Verwaltungsstrafe.<h3>Gefälschte Führerscheine entdeckt<\/h3>Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle konnte ein Autofahrer weder Führerschein noch Fahrzeugschein vorweisen. Später schickte er per E-Mail eine Kopie eines offensichtlich gefälschten deutschen Führerscheins. Zudem fehlte die gesetzlich vorgeschriebene Revision des Fahrzeugs. Neben mehreren Verwaltungsstrafen wurde der Mann bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>In einem weiteren Fall missachtete ein Lenker eine rote Ampel und wurde daraufhin angehalten. Auch in diesem Fall stellte sich der vorgelegte Führerschein als Fälschung heraus. Zusätzlich zur Verwaltungsstrafe und zum Punkteabzug folgte eine Anzeige.<BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, war der Mann den Behörden bereits bekannt: Sein deutscher Führerschein war ihm vor rund 20 Jahren wegen Alkohol am Steuer entzogen worden. Erst kürzlich war er erneut von der Ortspolizei kontrolliert worden – damals mit einem abgelaufenen Führerschein aus Malta, der bereits eingezogen worden war.