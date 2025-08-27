In der Nacht auf Mittwoch wurde gegen 3 Uhr die Wasserrettung in die Nähe der Quästur – zur gelben, ehemaligen Eisenbahnbrücke – gerufen. <BR \/><BR \/>Offenbar war ein mutmaßlicher Fahrraddieb am Fluss von der Polizei gestellt worden. Um einer Festnahme zu entgehen, soll er gedroht haben, sich ins Wasser zu stürzen.<BR \/><BR \/>Schlussendlich war der Einsatz der Wasserrettung offenbar nicht notwendig – die Polizisten konnten den Verdächtigen unverletzt festnehmen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>