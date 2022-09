Unglaublich: So viel kostet 1 Kilometer Tunnel jedes Jahr Unglaublich: So viel kostet 1 Kilometer Tunnel jedes Jahr

Wenn Dörfer eine Verkehrsentlastung fordern, wir in den meisten Fällen ein Tunnel gefordert. Für den Bau sind hohe Millionenbeträge notwendig. Was viele nicht wissen: Danach bleiben Tunnels sehr teuer. Denn die Kosten für den Betrieb sind enorm – und steigen in diesem Jahr stark an.