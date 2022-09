Unglaublich: Warum der Schulbus an diesen Schülern immer vorbeifährt Unglaublich: Warum der Schulbus an diesen Schülern immer vorbeifährt

Diese Geschichte ist nichts für schwachen Nerven – schon gar nicht für jene von Eltern. Da müssen Grund- und Mittelschüler an einer viel befahrenen Straße auf den Linienbus warten, weil sie der Schülerbus nicht mehr mitnimmt; nach der Fahrt zu einem Bahnhof heißt es Umsteigen in den Bus zur Schule. Auch die Heimfahrt am Nachmittag steckt voller Hürden. Hier sind die Details! + Von Florian Mair