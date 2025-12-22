Verletzt wurde niemand. Bei den Schüssen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich um Platzpatronen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Vereins näherte sich ein dunkles Auto der Radgruppe, die ordnungsgemäß in Zweierreihen unterwegs war. Der Fahrer gab zwei Schüsse in Richtung der Athleten ab und fuhr anschließend davon. Die Radfahrer konnten sich lediglich ducken. Körperlich blieben sie unverletzt, stehen jedoch unter Schock.<BR \/><BR \/>Der Präsident des Vereins, Galdino Peruzzo, sprach von einer „schockierenden und nicht nachvollziehbaren Tat“. Man sei erleichtert, dass niemand zu Schaden gekommen sei. „Doch vor derartigen Formen von Wahnsinn ist es schwer, sich zu schützen“, sagte er. Die Straße sei der Trainingsort der Sportler, man treffe alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen.<BR \/><BR \/>Der Verein bereitet nach eigenen Angaben eine Anzeige bei den Behörden vor. Es lägen Zeugenaussagen sowie das Kennzeichen des Fahrzeugs vor. Die Carabinieri seien bereits informiert. „Wir haben alles, was nötig ist, um den Verantwortlichen ausfindig zu machen“, so Peruzzo.<BR \/><BR \/>Der Vorfall reiht sich nach Einschätzung des Vereins in eine Serie zunehmender Spannungen zwischen Autofahrern und Radfahrern ein. Peruzzo sprach von einer wachsenden Intoleranz gegenüber Radfahrern im Straßenverkehr. Solche Vorfälle dürften nicht hingenommen werden, betonte er.