Unglück am Lago Maggiore: Rekurs gegen Freilassung von Angeklagten

Sie waren wenige Tage nach dem Unglück festgenommen worden. 3 Tage später hatte die Untersuchungsrichterin entschieden, sie wieder freizulassen. Ihrer Ansicht nach können der Eigentümer der Seilbahn und der Betriebsdirektor nicht für die Tragödie verantwortlich gemacht werden. Die Freilassung der 3 Männer hatte für Kritik gesorgt. Dagegen reichte die Staatsanwaltschaft Rekurs ein, der jetzt von einem Gericht in Turin geprüft werden muss, berichteten italienische Medien am Dienstag.Die abgestürzte Kabine soll indes mit einem Helikopter weggebracht werden. Angesichts des steilen Geländes im Wald, auf dem sich die Gondel am Berg Mottarone befindet, sei die Lösung mit dem Hubschrauber der einzige Weg, um die Kabine zu entfernen. Wann dies erfolgen wird, war noch unklar.Bei dem Gondel-Unglück starben 14 Menschen, darunter Familien, Paare und 2 Kinder. Ein fünfjähriger Bub überlebte als einziger , er wurde schwer verletzt. Vermutet wird, dass die Aussetzung der Notbremse und ein Kabelriss für den Absturz der Gondel am Berg Mottarone verantwortlich sei.

apa