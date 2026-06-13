<BR \/><BR \/>Zu de Kajakunfall kam es heute nach 9 Uhr. Der Begleiter des verunglückten Kajakfahrers konnte ihn rasch aus dem Wasser ziehen und am Bachufer ablegen. Kurz darauf rückten die alarmierte Bergrettung und das Weiße Kreuz Ahrntal an und übernahmen die Erstversorgung vor Ort.<BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde anschließend vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus nach Bruneck geflogen. Laut Informationen der Einsatzkräfte war er während des Rettungseinsatzes ansprechbar. <BR \/>Das Kajak war abgetrieben, konnte jedoch später von der Freiwilligen Feuerwehr Sand in Taufers und von der Freiwilligen Feuerwehr Kematen\/Taufers geborgen werden.