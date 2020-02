Unglücklicher Zufall führte zu Blackout

Es gibt 2 Hochspannungsleitungen des staatlichen Stromnetzbetreibers Terna, so Amort im Gespräch mit STOL. Beide führen zur Edyna-Versorgungsstation in Bozen Süd. Von dort weg wird der Strom mittels Mittel- und Leichtspannungsleitungen in das Stadtgebiet von Bozen, die umliegenden Gemeinden und auch nach Meran geleitet.Dadurch, dass eben 2 Hochspannungsleitungen existieren, kommt es praktisch nie zu Versorgungsausfällen, so Amort.Anders jedoch am Dienstag: An einer der beiden Terna-Hochspannungsleitungen, und zwar jener, die von Naturns nach Bozen führt, waren dringende Instandhaltungsarbeiten notwendig, weshalb die Leitung außer Betrieb war.Genau zu der Zeit fegte Sturmtief Sabine übers Land und erwischte die 2. Hochspannungsleitung in St. Florian bei Neumarkt. Vermutlich waren es herabgefallene Äste und Baumteile, die nun auch diese Leitung außer Gefecht setzten. Die Folge war der großräumige Stromausfall am Dienstagmorgen, der für einiges an Chaos sorgte. Laut Berufsfeuerwehr mussten allein im Bozner Stadtgebiet 50 Personen aus Aufzügen befreit werden, außerdem führte der Ausfall der Ampeln zu mehreren Auffahrunfällen.Wie Luis Amort gegenüber STOL erklärte, habe Terna dann die Arbeiten an der anderen Leitung unterbrochen und diese wieder in Betrieb genommen, sodass die Stromversorgung wie gewohnt gewährleistet werden konnte.Terna führt derzeit Erkundungsflüge durch, um die Stelle des Schadens zu lokalisieren und die Leitung dann schnellstmöglich zu reparieren. Laut Amort dürfte das im Laufe des Dienstagnachmittags gelingen.

