Uni Innsbruck: DDR-Gedenkfeier findet doch statt

Grund dafür sei das ÖH-Gesetz, das vorschreibt, den Fraktionen der Hochschülerschaft die Abhaltung von Veranstaltungen zu ermöglichen.

Veranstaltet wird die Zusammenkunft in diesem Fall vom Kommunistischen StudentInnenverband (KSV). Bei der zuvor geplanten Gedenkfeier an der Universität war unter anderem die „Partei der Arbeit“ als Veranstalter aufgetreten. Die Universität konnte deshalb die Feier untersagen, da politischen Parteien an der Bildungseinrichtung „prinzipiell“ kein Raum gegeben werde, hieß es damals.



Solange nichts strafrechtliches passiert, könne man nichts tun



Bei der Gedenkfeier zur Gründung der DDR vor 70 Jahren wird es einen Vortrag von Hans Bauer, stellvertretender DDR-Generalstaatsanwalt und Mitarbeiter der Staatssicherheit (Stasi) geben. Die Universität sagte zuvor, dass ihr eine Auseinandersetzung mit der DDR lieber wäre statt eines Referates. „Aber wie viele Leute werden dort hingehen?“, fragte der Uni-Sprecher. Der KSV habe einen Seminarraum gebucht, der Platz für 20 Menschen habe. Solange nichts strafrechtlich Relevantes dort passiere, könne man nichts tun, hieß es weiter.



„Es kann nicht sein, dass ein führender Proponent der Stasi die DDR-Diktatur auf der von Steuerzahlern finanzierten Universität glorifiziert“, sagte Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger in einer Aussendung. Er forderte die Absage der Gedenkfeier. Ursprünglich hätte die Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Vereins „Integrationsbüro Innsbruck“ stattfinden sollen. Der Verein wird sowohl vom Land Tirol als auch von der Stadt Innsbruck gefördert. In Linz hatte die gleiche Feier im städtischen Volkshaus Pichling stattgefunden.

apa