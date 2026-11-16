Wir haben mit dem Bozner gesprochen.<BR \/><BR \/><b>Sie haben vor zwei Jahren angekündigt, Ihre Tätigkeit an der Universität zurückzufahren. Sind Sie inzwischen vollständig aus der Universität ausgestiegen?<\/b><BR \/>Paolo Coletti: Nicht ganz. Ich habe meine Stelle als Angestellter aufgegeben und bin damit nicht mehr wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität – eine Tätigkeit, die ich 15 Jahre lang ausgeübt habe. Mittlerweile halte ich nur noch zwei Lehrveranstaltungen auf Vertragsbasis.<BR \/><BR \/><b>Warum haben Sie sich dafür entschieden, doch nicht vollständig aus der Universität auszusteigen?<\/b><BR \/>Coletti: Vor allem, um den Kontakt zu den Studierenden und zur akademischen Welt zu behalten. Es ist wichtig, mitzubekommen, was sich in der Wissenschaft tut und wie sich die Sichtweisen der Studierenden verändern.<BR \/><BR \/><b>Wann haben Sie mit YouTube angefangen?<\/b><BR \/>Coletti: Bereits 2011 begann ich, Videos von meinen Vorlesungen zu Hause aufzunehmen und diese auf meiner Webseite hochzuladen. Die Studierenden konnten sich die Vorlesung damit jederzeit noch einmal ansehen. Im Jahr 2020 begann ich schließlich, Finanzthemen auf YouTube zu erklären. Die ersten Videos kamen gut an, und die Resonanz wurde mit der Zeit immer größer.<BR \/><BR \/><b>Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen einem YouTube-Video und einer klassischen Vorlesung?<\/b><BR \/>Coletti: Am Anfang gab es praktisch keinen Unterschied. Als ich meine Vorlesungen zu Hause aufzeichnete, waren die Videos identisch mit den Veranstaltungen, die ich im Hörsaal hielt. Später musste ich die Art der Vermittlung verändern.<BR \/><BR \/><b>Was ist aufwendiger vorzubereiten: ein YouTube-Video oder eine Vorlesung?<\/b><BR \/>Coletti: Eine Vorlesung ist in der Regel aufwendiger. Zum einen ist die Verantwortung größer. Für eine universitäre Lehrveranstaltung werde ich bezahlt – deshalb ist es auch meine Verantwortung, dass alles möglichst gut vorbereitet ist. Hinzu kommt, dass eine Vorlesung live stattfindet. Wenn ich unterrichte, darf ich mir beim Sprechen keinen Fehler erlauben. Bei einem YouTube-Video ist das anders. Ich kann bei der Produktion einfach auf Pause drücken und später die Aufnahme wieder fortsetzen, als wäre keine Zeit vergangen.<BR \/><BR \/><b>Sie haben Ihre Anstellung an der Universität aufgegeben. War der finanzielle Erfolg auf YouTube ausschlaggebend?<\/b><BR \/>Coletti: Es gab mehrere Gründe. Der wichtigste ist für mich die Freiheit. Auf YouTube entscheide ich selbst, welche Videos ich produziere, welche Inhalte ich behandle und wie häufig ich etwas veröffentliche. Außerdem ist die Tätigkeit weniger belastend. Insbesondere Prüfungen an der Universität sind sehr anspruchsvoll und mit großer Verantwortung verbunden. Man muss die Leistungen von Menschen fair und korrekt beurteilen. Auf YouTube kann ich mich viel stärker auf das konzentrieren, was ich am liebsten mache: Dinge erklären und Wissen vermitteln. Und natürlich muss man es ganz offen sagen: Auf YouTube verdient man mehr.<BR \/><BR \/><b>Wie viele Videos produzieren Sie ungefähr pro Monat?<\/b><BR \/>Coletti: Im Durchschnitt sind es etwa sechs Videos und drei Livestreams pro Monat.<BR \/><BR \/><b>Was passiert bei Ihren Livestreams?<\/b><BR \/>Coletti: Nur selten geht es dabei um ein einzelnes konkretes Thema. Meistens mache ich sogenannte Portfolioanalysen. Meine Abonnenten schicken mir, wie sie aktuell ihr Geld investieren, und ich analysiere ihre Situation. Dabei gebe ich ausdrücklich keine konkreten Anlageempfehlungen – das wäre gesetzlich nicht erlaubt. Gelegentlich mache ich aber auch Livestreams, in denen ich Fragen beantworte oder ein bestimmtes Thema behandle.<BR \/><BR \/><b>Wie viel Zeit benötigen Sie, um ein Video zu produzieren?<\/b><BR \/>Coletti: Im Durchschnitt etwa fünf Stunden pro Video – inklusive Vorbereitung, Aufnahme und eventueller Kürzungen. Das ist allerdings nur deshalb so wenig, weil ich vieles von dem, worüber ich spreche, bereits weiß. Außerdem bin ich dafür bekannt, meine Videos kaum zu schneiden.<BR \/><BR \/><b>Ist YouTube für Sie mittlerweile ein Beruf oder betrachten Sie es noch als Hobby?<\/b><BR \/>Coletti: Offiziell besteht meine berufliche Tätigkeit momentan vor allem aus Konferenzen und Lehrveranstaltungen an Universitäten, Banken und Unternehmen. Das macht mir sogar noch mehr Spaß, als Videos für YouTube zu produzieren. YouTube ist allerdings entscheidend dafür, dass die Menschen mich kennen. Gleichzeitig bietet mir diese Plattform enorme Freiheiten. Wenn ich Lust habe, schalte ich die Kamera ein und rede. Manchmal entsteht ein Video spontan aus meinem persönlichen Interesse für das Thema heraus.<BR \/><BR \/><b>Wenn Geld keine Rolle spielen würde: Welchen Beruf würden Sie lieber ausüben – YouTuber oder Universitätsdozent?<\/b><BR \/>Coletti: Der entscheidende Punkt ist für mich die Frage, wie viele Menschen ich damit erreiche. Und da erreicht YouTube eindeutig viel mehr Menschen. Deshalb gewinnt YouTube – aber ausschließlich deshalb, weil ich dort ein wesentlich größeres Publikum erreichen kann.<BR \/><BR \/><b>Wo sehen Sie sich persönlich in fünf Jahren?<\/b><BR \/>Coletti: Genau dort, wo ich jetzt bin. Ich habe gerade erst etwas verändert und bin jemand, der eine Entscheidung dann auch mindestens für ein paar Jahre beibehält. Ich glaube, dass YouTube zunehmend das Fernsehen ersetzt. Früher war es selbstverständlich, den Fernseher am Nachmittag einzuschalten und ihn bis spät am Abend laufen zu lassen. YouTube entwickelt sich meiner Meinung nach in eine ähnliche Richtung. Ich beobachte, dass sich auch immer mehr ältere Menschen für YouTube interessieren.Interview: Moritz Vikoler