29 Jahre nach ihrer Gründung erhält die Uni Bozen erstmals einen Italiener als Präsidenten. Wer es sein soll, sorgte für Aufregung, denn Landesrat Galateo ließ die Muskeln spielen. Dem Favoriten des Landeshauptmanns, Unternehmer Federico Giudiceandrea, bescheinigte er zwar „internationales Profil“. Aber: Die SVP könne nicht den italienischen Vertreter im Uni-Rat bestimmen. Galateos Favorit: Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta.<h3>\r\nGalateo ist mit kleinen Brötchen zufrieden<\/h3>Jetzt hat man sich „einvernehmlich“ geeinigt. Am Freitag nominiert die Landesregierung ihre vier Vertreter für den siebenköpfigen Uni-Rat, darunter einen Italiener. Dieser heißt Giudiceandrea. Eine Erweiterung des Uni-Rats, sodass zwei Italiener unterkämen, ist keine Option. Fazit: Vincenzo Gullotta bleibt außen vor und kommt nicht in den Uni-Rat.<BR \/><BR \/> Trotzdem ist Galateo mit kleinen Brötchen zufrieden. „Ich hatte nie etwas gegen Giudiceandrea“, sagt er. Die Uni sei für die Lehrerausbildung zuständig und die Wirtschaft fordere eine engere Zusammenarbeit mit der Schule. „Mir ging es immer nur um eine zentrale Rolle für Gullotta.“ Diese habe man gefunden: Im Statut der Uni werde ein ständiger Arbeitstisch zwischen Uni und Schulwelt unter der Ägide von Gullotta eingerichtet. „Dieser ist laut Autonomiestatut Hauptschulamtsleiter und steht über den deutschen und ladinischen Pendants, die nur Schulamtsleiter sind“, sagt Galateo.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267362_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das hört man bei der SVP gar nicht gern, gibt sich vordergründig aber gelassen. Ein ständiger Arbeitstisch mit der Schulwelt und für die spezifischen Anforderungen der Lehrerausbildung sei „kein Entgegenkommen, sondern eine Notwendigkeit.“ Insofern mache der Beirat durchaus Sinn.<BR \/><BR \/>Dieser aber werde nicht Gullottas Spielwiese. Vielmehr betreffe die Notwendigkeit zur engeren Zusammenarbeit alle drei Sektionen des Südtiroler Bildungswesens. Dem Beirat werden neben Hauptschulamtsleiter Gullotta somit auch die deutsche Schulamtsleiterin Sigrun Falkensteiner und ihr ladinischer Amtskollege Heinrich Videsott angehören. „Und turnusmäßig die Leitung übernehmen“, heißt es aus dem Umfeld von Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ob dann Gullotta den Start mache oder nicht, spiele letztendlich keine Rolle. <BR \/><BR \/>Fazit: Galateo hat zwar hoch gepokert. Den „Royal Flush“ als höchste Hand im Pokerspiel hat aber die SVP.