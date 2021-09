Unibz: Gute Bewertung in weltweiter Rangliste

Bewertet wurde die Unibz in 5 Bereichen: Zitierhäufigkeit, Drittmitteleinwerbung, Internationale Ausrichtung, Forschung und Lehre.Das Angebot an Universitäten und Studiengängen nimmt nicht nur in Italien, sondern auch weltweit Jahr für Jahr zu. Vor diesem Hintergrund haben sich Hochschulrankings als wichtige Auswahlhilfe für angehende Studierende und ihre Familien, aber auch als anerkannter Maßstab für akademisches Personal, Regierungen oder die Wirtschaftswelt zur Bewertung des Renommees einer Universität etabliert.Italienweit erreichte in diesem Jahr die Universität Bologna die höchste Punktezahl. Obwohl allein in den vergangenen beiden Jahren die Zahl der bewerteten Universitäten um 266 zunahm, konnte die unibz im Range 401 bis 500 ihre Positionierung im ersten Drittel behaupten.

