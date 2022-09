Unibz: System zur Erkennung von Wasserverlusten entwickelt

Dank des entwickelten Algorithmus sowie Strömungs- und Drucksensoren werden Wasserverluste und Anomalien sofort entdeckt. Ein wichtiges Werkzeug, um die Herausforderung der zunehmenden Wasserknappheit anzugehen, teilt Unibz in einer Aussendung mit. Die Forschenden, Ariele Zanfei und Andrea Menapace der unibz am NOI Techpark, haben vor kurzem ein Paper dazu im Journal „Sustainable Cities and Societies“ veröffentlicht, in dem sie aufzeigen, welches Potenzial im Einsatz neuester Technologien der Künstlichen Intelligenz liegt. Denn diese KI können die Eindämmung von Wasserverlusten und -verschwendung im Sinne einer nachhaltigeren Bewirtschaftung von Wassersystemen beeinflussen.In den vergangenen Jahren wurden unterschiedliche Ansätze des Wassermanagements auf Basis von Datenanalysen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz entwickelt. „Möglich wurde dies durch die Verfügbarkeit von immer mehr Daten zu den Wasserleitungen", erklärt Zanfei und betont: „Unser Ansatz setzt auf aktuelle Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens."Die Neuheit dieser Lösung beruht auf der Entwicklung eines Modells, das auf Graph Neural Networks beruht, einer neuen Unterform von künstlichen neuronalen Netzen auf Basis von Graphen. Diese ermöglichen eine räumliche Darstellung der Wasserleitungen, die das Erkennen von Störungen erleichtern. Zunutze macht man sich dabei auch Daten zu Wasserdruck- und mengen in den Leitungen, die ebenfalls dazu beitragen, schneller und präziser Rückschlüsse auf Leckagen und Störungen ziehen zu können.