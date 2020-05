Universität: Prüfungen unter Auflagen bald wieder vor Ort möglich

Laut Informationen auf der Internetseite der italienischen Regierung soll es nach dem 4. Mai wiederum die Möglichkeit geben, Prüfungen und Abschlussprüfungen an Universitäten vor Ort abzulegen. Dafür müssen jedoch alle Vorschriften eingehalten werden, die Annäherung zwischen Personen und die Bildung von Personengruppen sind zu vermeiden.Sollte die persönliche Sicherheit der Anwesenden nicht gewährleistet werden können, besteht weiterhin die Möglichkeit einer Ablegung der Prüfungen auf Distanz.Ebenfalls wieder aufgenommen werden können Praktika und Forschungsaktivitäten, sofern die Sicherheitsabstände eingehalten werden.Eine Wiederaufnahme der didaktischen Tätigkeit in regulärer Form wird in den Bildungseinrichtungen des Stiefelstaates hingegen erst ab Herbst wieder möglich sein. Bildungsministerin Lucia Azzolina hat diesbezüglich am Samstag erneut für Unmut gesorgt.In einem Interview mit Skytg24 stellte sie die Hypothese in den Raum, die Klassen ab September zu teilen. Die Hälfte der Schüler könnte demnach für die halbe Woche in der Klasse sitzen, während die andere Hälfte von zu Hause arbeitet; in der zweiten Wochenhälfte könnte das Ganze umgedreht werden.Fest stehe jedenfalls, dass es im September eine Rückkehr in die Klassenräume geben müsste. „Die Schüler haben ein Recht darauf, in die Schule zurückzukehren“, sagte die Ministerin.

ansa