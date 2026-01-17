„Zum ersten Mal werden zwei Drittel der Ozeane und die Hälfte der Erdoberfläche eine umfassende rechtliche Regelung erhalten“, sagte Adam McCarthy, ein hochrangiger Beamter des australischen Außenministeriums und Co-Vorsitzender des Vorbereitungsausschusses des Vertrags, vor Journalisten.<BR \/><BR \/>Das Abkommen ermöglicht die Schaffung eines globalen Netzwerks von Meeresschutzgebieten in den bisher weitgehend unregulierten internationalen Gewässern. Zudem müssen die Länder Umweltverträglichkeitsprüfungen für Aktivitäten vornehmen, die sich auf die Meeresökologie auswirken.<BR \/><BR \/>Mit dem Abkommen werden darüber hinaus Mechanismen geschaffen, die es den Nationen ermöglichen, die Gewinne der „blauen Wirtschaft“ zu teilen, darunter auch marine genetische Ressourcen, die in Branchen wie der Biotechnologie genutzt werden. Wenig Einfluss wird das Abkommen jedoch auf eine der nach Ansicht von Umweltschützern größten Bedrohungen haben: den Tiefseebergbau. „Die Frage des Bergbaus am Meeresboden unterliegt der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) und fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des BBNJ-Abkommens“, erklärte McCarthy.<BR \/><BR \/>Das UNO-Abkommen hatte am 19. September des vergangenen Jahres die Schwelle von 60 Ratifizierungen erreicht. Damit trat es 120 Tage später in Kraft. Inzwischen haben mehr als 80 Staaten das Abkommen ratifiziert, darunter China, Brasilien und Japan. Die USA hatten den Vertrag unter der vorherigen US-Regierung unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert.