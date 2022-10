UNO-Klima-Alarm: Skifahren in Cortina wegen Wassermangel in Gefahr

Klimarisiko in Provinz Belluno erhoben

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), das Sprachrohr der Vereinten Nationen in Sachen Wetter, Klima und Wasser, zeichnet in ihrem Bericht „State of Climate Services 2022“, ein dramatisches Bild. Der Bericht konzentriert sich auf den Bereich Energie: „Sie ist der Schlüssel zu internationalen Vereinbarungen über nachhaltige Entwicklung und Klimawandel“, heißt es darin, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Das Klimarisiko nehme überall zu, und in Italien besteht besonders für Cortina die Gefahr, dass der Wintersport durch Nassschnee beeinträchtigt wird. Dies geht aus einem in der Provinz Belluno durchgeführten Stresstest und einer Schätzung für den Zeitraum 2036 bis 2065 hervor.Die Investitionen in erneuerbare Energien müssten sich bis 2050 verdreifachen, damit die Welt bis Mitte des Jahrhunderts auf einen Netto-Nullpunkt bei den Treibhausgasemissionen komme, fügt die WMO hinzu und weist darauf hin, dass der Energiesektor die Quelle von etwa 3 Vierteln der weltweiten Treibhausgasemissionen sei.Die Umstellung auf saubere Formen der Energieerzeugung, wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, und die Verbesserung der Energieeffizienz seien entscheidend.Wasserressourcen seien knapp und dies stelle ein Risiko für die Stromerzeugung dar. Im Jahr 2020 hingen 87 Prozent der weltweit durch Wärme-, Kern- und Wasserkraftanlagen erzeugten Elektrizität direkt von der Verfügbarkeit von Wasser ab. Welche Risiken Wasserknappheit mit sich bringt, liegt auf der Hand.