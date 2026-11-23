Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum nahm dies zur Kenntnis: „Wir erkennen an, dass es keinen Konsens über dieses Dokument gibt. Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen“, sagte Kurum.<BR \/><BR \/>„Wir werden keine Abschlusserklärung unterstützen, in der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden“, sagte zuvor Darragh O'Brien, Klimaminister von Irland, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat. Schließlich seien Kohle, Öl und Gas die „Haupttreiber des Klimawandels“.<BR \/><BR \/>Auch Länder wie Panama und die Marschallinseln wandten sich wegen mangelnden Klimaschutz-Ehrgeizes gegen den übergreifenden Beschlusstext. Zum letzten größeren Scheitern einer UNO-Klimaverhandlung kam es 2009 in Kopenhagen, als es den Ländern nicht gelang, das Kopenhagener Abkommen im Konsens zu verabschieden, was damals einen Rückschlag für die multilaterale Klimadiplomatie bedeutete.<BR \/><BR \/>UN-Generalsekretär António Guterres hat sich „zutiefst enttäuscht“ über das Scheitern der Klimakonferenz COP31 gezeigt. „Ich teile die sehr tiefe Frustration all derjenigen, die erwartet hatten, dass die Regierungen den Anforderungen der Klimakrise gewachsen wären“, erklärte Guterres am Sonntag.