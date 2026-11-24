Von insgesamt 78.000 Femiziden im Jahr 2025 sind 60 Prozent von einem Partner oder nahen Verwandten verübt worden, hieß es. Pro Tag kommen demnach 129 Frauen durch Gewalt im engsten Freundes- oder Familienkreis ums Leben. Die Zahl der Opfer sei in Afrika besonders hoch. Vergleichsweise sicherer sind laut UNODC Frauen und Mädchen in Europa.<BR \/><BR \/>UNODC-Direktorin Monica Juma forderte Konsequenzen. „Viel zu lange schon sehen wir alarmierende Zahlen.“ Erschreckende Einstellungen, soziale Normen und das Versagen institutioneller Schutzmechanismen schaffen ihr zufolge ein Umfeld, in dem es als „tolerierbar“ gelte, eine Ehefrau, Tochter, Mutter oder Schwester zu töten. Nötig seien nachhaltige Präventionsstrategien, die schädliche Einstellungen veränderten.<BR \/><BR \/>Sima Bahous, Exekutivdirektorin von UN Women, sagte: „Wir müssen dringend handeln, um sicherzustellen, dass kein Warnzeichen ignoriert wird, keine Überlebende ohne Schutz bleibt und kein Täter der Verantwortung entgeht.“ Zwar sinkt UNO-Angaben zufolge die weltweite Mordrate, die Zahl der Femizide geht jedoch deutlich langsamer zurück. So sei in Europa die Mordrate zwischen 2010 und 2025 um 43 Prozent gesunken, die Femizidrate aber nur um 28 Prozent.