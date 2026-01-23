Am Donnerstag sorgte die Festnahme eines Fünfjährigen bei einer Razzia in der Stadt Minneapolis für Empörung in den USA. Er wurde in Gewahrsam genommen, als ICE-Polizisten seinen Vater festnehmen wollten. Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance geschah dies zum Schutz des Buben, nachdem sein Vater versucht habe, vor den Beamten zu fliehen.<BR \/><BR \/>Türk beklagte den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt bei den Razzien der ICE-Beamten sowie willkürliche und rechtswidrige Festnahmen. Menschen würden „oft allein wegen der bloßen Vermutung festgenommen, dass sie Migranten ohne gültige Papiere sind“, erklärte der UN-Menschenrechtskommissar. Der Zugriff erfolge in Krankenhäusern, Kirchen, Moscheen, Gerichten, Schulen und „sogar in ihren Wohnungen“. Wer es wage, die Razzien zu kritisieren oder friedlich dagegen zu protestieren, werde „diffamiert und bedroht und ist gelegentlich selbst willkürlicher Gewalt ausgesetzt“.<BR \/><BR \/>Die Proteste gegen Trumps Abschiebepolitik und die Einwanderungspolizei ICE hatten sich ausgeweitet, nachdem ein ICE-Polizist am 7. Jänner in Minneapolis die unbewaffnete Mutter Renee Nicole Good in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet hatte. Die Trump-Regierung stellt Good als „inländische Terroristin“ dar, die von dem Polizisten aus Notwehr getötet worden sei, nachdem sie ihn „überfahren“ habe. Videoaufnahmen zeigen jedoch, dass Good ihr Fahrzeug von dem ICE-Beamten wegsteuerte. Am Freitag sollte in Minneapolis ein Gedenktag für Good stattfinden.