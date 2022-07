„Uns bot sich ein unglaubliches Bild“ – Kaum noch Hoffnung auf Überlebende

Nach dem folgenschweren Gletschersturz in den Dolomiten mit mindestens 6 Toten wollen die Einsatzkräfte am heutigen Montag die Suche an der Flanke des Berges Marmolata fortsetzen. Sie haben dabei aber kaum noch Hoffnung, unter den Eis-, Schnee- und Felsmassen weitere Überlebende zu finden.