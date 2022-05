„Unsere Gesellschaft schaut nicht auf die Schwächsten“

Vielen Eltern beeinträchtigter Kinder gehe ohne Unterstützung durch soziale Einrichtungen die Kraft aus. Reaktionen hat sie darauf keine erhalten: „Von niemandem: Es ist, als gäbe es uns nicht“, sagt sie bitter. „Wir Eltern sind müde. Wir haben so viel zu tun mit unseren Kindern – da bleibt nicht viel Zeit und Kraft, um zu kämpfen. Aber ich akzeptiere nicht, dass man mit unseren Kindern so umgeht.“Vielen Betreuungseinrichtungen wie dem KIMM in Kardaun, in das Tobias Stieler zum Arbeiten geht, fehlt Betreuungspersonal: „Das geht jetzt schon länger so, aber seit 2 Jahren ist es schlimm. Erst fielen Mitarbeiter wegen der Impfpflicht aus, nun sind die verbliebenen so erschöpft, dass die Personaldecke wegen Kündigungen und Krankenständen immer dünner wird“, sagt Else Stieler.Für Montag sind sie und die anderen betroffenen Eltern zu einer Sitzung eingeladen: „Dort wird man uns mitteilen, dass die Einrichtung nicht mehr die ganze Woche geöffnet werden kann.“ Für die Betroffenen sei das eine Katastrophe. „Dann heißt es: nur mehr montags bis mittwochs ganztägig oder an jedem Tag, aber nur vormittags.“ Stieler fürchtet, das könnte erst der Anfang sein: „Langsam, langsam wird alles reduziert und irgendwann ist die Werkstatt zu: Alle reden von Integration und Inklusion – aber wir müssen unsere Kinder zu Hause einsperren?“ Ihr Sohn habe in der betreuten Werkstätte große Fortschritte gemacht – „durch den großen Einsatz der Betreuer: Das soll jetzt alles vorbei sein?“Nicht nur für die Betreuten sei die Einrichtung wichtig, auch die Eltern der dort Beschäftigten bräuchten die Entlastung dringend: „Ich bin verhältnismäßig jung. Andere Eltern sind 70 oder 80 Jahre alt. Wenn nichts getan wird, muss sich die Gesellschaft später auch um die Eltern kümmern, wenn diese vor Erschöpfung und Überforderung krank werden.“„Die Einrichtung ist wirklich wunderbar, Tobi liebt es, dort hinzugehen: Sie malen, sie tischlern, sie musizieren. Dort hat er Freunde und ist in Gesellschaft – zumindest war das vor der Pandemie so. Nun sind alle am Rudern, jeden Tag, um das Notwendigste zu gewährleisten.“So könne das nicht weitergehen. „Eine Gesellschaft, die nicht mehr auf ihre Schwächsten schaut – was für eine Gesellschaft ist das?“Else Stieler hat auch einen konkreten Lösungsvorschlag: „Um mit unseren Kindern zu arbeiten braucht es keine besondere Ausbildung, nur einen gesunden Hausverstand und ein Herz für solche Menschen. Man müsste nur Leute anstellen – auch ungelernte. Da gäbe es sicherlich viele. Ich selbst habe auch nur einen Mittelschulabschluss und schaffe es seit 26 Jahren, meinen Sohn zu pflegen.“ Stieler denkt dabei zum Beispiel an Frauen, die nach den Jahren der Kindererziehung gerne wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, aber keine Ausbildung haben: „Es gäbe viele geeignete Kandidaten. Für sie wäre eine solche Aufgabe vielleicht interessant. Aber es bräuchte die Bereitschaft von offizieller Seite, für sie die Türen zu öffnen. Ein Studientitel ist nicht immer die wichtigste Voraussetzung.“Still hinnehmen will Else Stieler die Entwicklung jedenfalls nicht: „Ich gebe nicht auf, bis unsere Kinder einen sicheren Platz haben – so, wie es sich gehört.“