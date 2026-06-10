Zudem war die Holzbox mit Spenden für die laufende Innenrenovierung der Kirche aufgebrochen und geleert worden.<BR \/><BR \/>„Ich hatte die Boxen zuletzt am vergangenen Freitag um die Mittagszeit geleert – beide waren an der Mauer befestigt“, sagt der Pfarrer, der am Dienstag bei den Tisner Carabinieri war, um Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. „Am Montagvormittag war noch alles in Ordnung. Gegen Mittag dürften der oder die Unbekannten zugeschlagen haben.“ <BR \/><BR \/>Eine verdächtige Person – ein Mann – sei zur Mittagszeit bei der Wallfahrtskirche in Unsere Liebe Frau im Walde gesehen worden, so Ngonyani. „Möglicherweise hat diese Person gewartet, bis die in unserer Kirche tätigen Arbeiter ihre Mittagspause antraten, um anschließend ungestört vorgehen zu können“, meint er. „Das ist aber nur eine reine Vermutung.“ <BR \/><BR \/> Pfarrer Tumaini Ngonyani ist es ein großes Anliegen, eine Botschaft an die Wallfahrer und an die Mitglieder seiner Pfarrgemeinde zu richten: „Alle Gläubigen, die zwischen Freitagvormittag und Montagmittag ihre Messintentionszettel samt Messstipendium in die Metallbox eingeworfen haben, sind gebeten, sich per E-Mail bei mir zu melden. Die bestellten Messen werden selbstverständlich alle gefeiert, ohne dass eine erneute Bezahlung erforderlich ist.“ <BR \/><BR \/>Abschließend betont der Pfarrer: „Es ist erschreckend, dass Diebe nicht einmal vor Kirchen Halt machen. Zudem ist es dreist, wenn Messintentionszettel samt Messstipendium gestohlen werden. Viele Gläubige bestellen Messen, um ihre persönlichen Anliegen vor Gott zu bringen, an Verstorbene zu erinnern und für sie zu beten.“<BR \/><BR \/>Kontakt: <a href="mailto:pfarrei.tisens@rolmail.net" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">pfarrei.tisens@rolmail.net<\/a>