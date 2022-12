Unsicherheit nach Rekordsommer: Das sagt der HGV-Chef

„ Die Reiselust ist zuletzt allgemein gestiegen. ” — Manfred Pinzger

„Laut aktuellstem Stand gibt es für die Weihnachtsfeiertage noch einige Kapazitäten“, so Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV). Für Silvester seien die Betriebe in ganz Südtirol sehr gut gebucht.Das Sommerhalbjahr 2022 war ein überragendes und verzeichnete den höchsten Stand seit Aufzeichnung (STOL hat berichtet) . Aber: Was 2023 betrifft herrscht bei vielen Betrieben eine große Unsicherheit. Dies liege vor allem an der Ungewissheit in Sachen Kosten.„Wir gehen davon aus, dass die sogenannte Energiekrise zu Ende geht, bald wieder Normalität herrscht und die Kreditzinsen nicht weiter steigen, dies sind Voraussetzung, damit die Betriebe gut arbeiten können. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnte es von der Kostenseite her schwierig werden“, erklärt Pinzger.Die Betriebe in Südtirol seien allesamt sehr kapitalintensiv. Das heißt: „Wir müssen investieren, um konkurrenzfähig zu sein“, so der HGV-Präsident. Die Erhöhungen der Zinsen stelle daher ein großes Problem für viele Tourismusbetriebe dar. „Das macht natürlich zu schaffen und ist eine große Herausforderung“, weiß Pinzger.In Sachen Gästezahlen seien die Prognosen aber keineswegs schlecht. „Die Reiselust ist zuletzt allgemein gestiegen“, so der HGV-Chef. Für den Winter seien die Top-Destinationen gut gebucht, das Sommerhalbjahr dürfte wieder in ganz Südtirol ein gutes werden.„Sollte nicht wieder etwas Unvorhergesehenes passieren und sich die Lage in der Ukraine auch beruhigen, dann erwarten wie eine weitere guten Sommersaison“, blickt Pinzger auf das nächste Jahr.