Das Versuchszentrum Laimburg beteiligt sich an der Erforschung einer digitalen Technologie, die Weidetiere ohne physische Zäune lenkt. Die Viehwirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Klimawandel, steigender Arbeitsaufwand, Flächendruck und der Ausbau erneuerbarer Energien verlangen nach neuen Lösungen. Hier setzt das Forschungsprojekt „SAGE“ (Sustainable Agrivoltaic Grazing Ecosystem) an, das heuer gestartet ist.<BR \/><BR \/> Im Mittelpunkt der Südtiroler Versuche steht dabei das sogenannte „Virtual Fencing“. Dabei werden Weideflächen nicht mehr mit physischen Zäunen abgegrenzt, sondern digital umzäunt. Die Tiere tragen GPS-Halsbänder: Nähert sich ein Tier einer virtuellen Grenze, erhält es zunächst ein akustisches Signal. Nur wenn ein Tier den virtuellen Zaun überschreitet, folgt ein kurzer elektrischer Impuls, der niedriger ist als bei herkömmlichen Elektrozäunen. So lernen die Tiere, sich innerhalb der vorgesehenen Weidefläche zu bewegen. <BR \/><BR \/>Mithilfe von Virtual Fencing können Weideflächen flexibel angepasst werden, ohne Zäune auf- und abbauen zu müssen. Gleichzeitig liefern die GPS-Halsbänder wertvolle Infos darüber, wo sich die Tiere aufhalten, wie sie sich bewegen und wie lange sie ruhen – Daten, die auch Rückschlüsse auf ihre Gesundheit ermöglichen. <h3>\r\nTechnologien, die im Alltag wirklich helfen <\/h3>„Unser Ziel ist es, mehr landwirtschaftlichen Betrieben zu erleichtern, ihre Tiere auf die Weide zu schicken“, sagt Giovanni Peratoner, Leiter des Fachbereichs Berglandwirtschaft am Versuchszentrum Laimburg. „Dafür brauchen sie Technologien, die im Alltag wirklich helfen und zu den Bedingungen vor Ort passen. Mit Virtual Fencing testen wir, ob und wie diese Technik auf Südtirols Weiden funktionieren kann.“<BR \/><BR \/>Besonders aussagekräftig ist der nun startende Versuch am Versuchsbetrieb der Laimburg in Dietenheim Mair am Hof: Der Versuch läuft über die gesamte Weideperiode und wird über mehrere Jahre fortgeführt. Damit können nicht nur erste Reaktionen der Tiere, sondern auch mögliche Langzeiteffekte erfasst werden. Getestet wird an 15 Milchkühen der Rasse Tiroler Grauvieh.<BR \/><BR \/>Virtual Fencing ist jedoch nur ein Teil des Projekts. „SAGE“ untersucht an anderen europäischen Standorten außerdem, wie sich Weidehaltung und die Erzeugung von erneuerbarer Energie verbinden lassen. Im Fokus stehen Agri-Photovoltaikanlagen – also Photovoltaikmodule auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.