Unter 30 Jahren, ungeimpft – und auf der Intensivstation

Kein Zweifel: Das Virus ist in Südtirol zurück. Die Infektionszahlen steigen deutlich an – und das sogar deutlich schneller als vor einem Jahr. Gesundheitslandesrat Thomas Widmann spricht von einem Wettlauf gegen die Zeit und appelliert vor allem an jene, die es jetzt treffen könnte. + Von Michael Andres