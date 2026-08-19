Der Notruf ging kurz vor 11 Uhr ein: Oberhalb von Rovereto war in einem Weinberg ein Traktor umgekippt, der 34-Jährige wurde darunter eingeklemmt. Die Einsatzkräfte gingen vom Schlimmsten aus, in höchster Alarmbereitschaft eilten sie zum Unfallort, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“.<BR \/><BR \/>Vor Ort stellten sie fest, dass der Traktor in die Schräglage geraten war und gesichert werden musste. Anschließend konnte das Fahrzeug angehoben und der 34-Jährige befreit und versorgt werden. Er war während des gesamten Einsatzes bei Bewusstsein und ansprechbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348647_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht. Dort wurden Verletzungen an den Beinen und am Becken festgestellt. Wie durch ein Wunder trug der Mann allerdings keine schweren Verletzungen davon.<BR \/><BR \/> Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine falsche Fahrbewegung könnte dazu geführt haben, dass der Traktor ins Wanken geriet und schließlich umkippte. Vor Ort im Einsatz standen der Notarzthubschrauber, Sanitäter sowie die Feuerwehr und die Bergrettung.