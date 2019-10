Unterbrechung der Stromversorgung

Im Rahmen der Entschärfung der am Verdiplatz entdeckten Fliegerbombe teilt das Verteilungsunternehmen Edyna mit, dass am kommenden Sonntag die Stromversorgung in dem direkt betroffenen Gebiet von 8.45 bis 11.45 Uhr eingestellt wird.





Aus Sicherheitsgründen müssen alle Leitungen und Anlagen trotzdem als unter Spannung stehend betrachtet werden, da die Stromversorgung auch vor der angegebenen Uhrzeit ohne Vorankündigung wieder aufgenommen werden könnte.

stol