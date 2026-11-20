Einer Besatzung des Streifendienstes der Staatspolizei fiel der Mann bei einer Kontrollfahrt in der Bozner Industriezone auf. Da er keinerlei Ausweispapiere bei sich trug, brachten ihn die Beamten zur genauen Identitätsfeststellung auf die Quästur.<BR \/><BR \/>Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass es sich um einen 25-jährigen marokkanischen Asylbewerber handelt, der für die Ermittler kein Unbekannter ist: Bereits im Oktober war der Mann festgenommen worden, nachdem er einen Patienten im Wartesaal der Notaufnahme des Bozner Krankenhauses bestohlen hatte.<BR \/><BR \/>Nach der damaligen Tat war er unter Auflagen wieder auf freiem Fuß gesetzt worden und hätte sich täglich beim Polizeikommissariat in Meran melden müssen. Da der 25-Jährige dieser Pflicht jedoch nicht nachkam und untertauchte, verschärfte der zuständige Untersuchungsrichter die Sicherheitsmaßnahme und erließ einen Haftbefehl.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Amtshandlungen auf der Quästur überstellten die Beamten den Mann in das Bozner Gefängnis.