Er wurde zu 8 Jahren verurteilt, flüchtete und wurde jetzt am Brenner gefasst

In Deutschland aufgespürt

Der 36-jährige aus Taranto war bereits im Vorjahr von dem Gericht in Bologna wegen Hehlerei, Urkundenfälschung, erschwerten Diebstahls und unzulässiger Kreditkartennutzung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. Der Mann saß seine Strafe jedoch nicht ab und tauchte stattdessen unter. Gegen ihn wurde daraufhin ein Haftbefehl erlassen.Dank der länderübergreifenden Zusammenarbeit der Polizei ist es schließlich gelungen, den gesuchten Straftäter zu stellen: Auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls ging der Italiener vor Kurzem der deutschen Polizei ins Netz. Die Beamten übergaben ihn daraufhin in Kufstein ihren österreichischen Kollegen. Diese übergaben ihn auf dem Brenner den italienischen Polizeibeamten, die ihn identifizierten und in das Gefängnis nach Padua überstellten.