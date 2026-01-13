Bei der Dakar Classic handelt es sich um die Variante für historische Fahrzeuge der härtesten Rallye der Welt. Mit 63 Punkten, also 41 mehr als die Etappensieger - die Tschechen Klymciw\/Broz -, belegten der frühere Landtagsabgeordnete und sein Navigator am Montag den neunten Platz. Die Südtiroler Paolo Fellin und Werner Gramm beendeten die Etappe auf Rang 45 (248 Punkte).<BR \/><BR \/>Das dritte Team der „unternehmerischen„ Expedition aus Trentino-Südtirol, bestehend aus dem Trentiner Lorenzo Delladio und Guido Guerrini, musste sich mit Platz 78 begnügen - mit 5.000 Punkten, davon 4.300 Strafpunkte, wie übrigens auch neun weitere Teams. Fünf Etappen vor dem Ziel, das am Samstag in Yanbu erreicht wird, führen weiterhin der Litauer Raisys und der Franzose Marques die Dakar Classic mit 487 Punkten an. <BR \/><BR \/>Unterholzner und Gaioni liegen mit 232 Punkten auf Rang drei (zwischen ihnen und den Zweitplatzierten liegen 78 Punkte) und müssen einen Vorsprung von 60 Punkten auf die viertplatzierten Tschechen verteidigen. Fellin und Gramm machten zehn Positionen gut und liegen nun auf Rang 51 - ihre bislang beste Platzierung seit dem Start. Der Präsident von Confindustria Trient, Delladio, und Guerrini verbesserten sich auf Platz 65 (fünf Ränge besser als am Vortag), womit sie ihre bislang beste Platzierung - wie schon nach der sechsten Etappe - erneut erreichten.