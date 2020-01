Unterland: 2 Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen

So ging den Carabinieri in Leifers am Samstagabend ein 44-jähriger Mann ins Netz, der in einem sichtlich verwirrten und desorientierten Zustand am Steuer des eigenen Autos angehalten wurde.





Ein vor Ort durchgeführter Test ergab rund 2 Promille Alkohol im Blut.Da sich der Mann an Bord seines eigenen Autos befand, wurde nicht nur sein Führerschein eingezogen, auch das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.Dasselbe Schicksal ereilte einen 48-jährigen Mann aus Salurn: Auch bei ihm wurden im Zuge einer Kontrolle 2 Promille Alkohol im Blut nachgewiesen, woraufhin er Führerschein und Fahrzeugpapiere abgeben musste.

liz