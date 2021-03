Unterland: Impfstation in Neumarkt für alle über 80-Jährigen

„Die Impfungen im Unterland, bei der in zwei Tagen über 1600 Impfungen geplant sind, ist eine wichtige Veranstaltung, die der Gesundheitsbezirk Bozen in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Sanitätsbetriebes und den beteiligten Gemeinden ins Leben gerufen hat, um die Sicherheit der Altersgruppe der über 80-jährigen zu gewährleisten, die von dieser Pandemie so stark betroffen ist“, unterstreicht der Direktor des Gesundheitsbezirkes Bozen, Umberto Tait.An diesem doppelten Impftag für die über 80-Jährigen (Freitag, 5. und Samstag, 6. März), der in Neumarkt vom Gesundheitsbezirk Bozen organisiert wird, sind 14 Gemeinden des Unterlandes beteiligt. Das entspricht der Philosophie des Südtiroler Sanitätsbetriebes, der vor Ort präsent und nahe an den Bürgerinnen und Bürgern sein möchte.Im Bewusstsein darüber, dass Ortswechsel für über 80-Jährige schwierig sein können und der organisatorischen und logistischen Unmöglichkeit, für jede Gemeinde ein Impf-Zentrum einzurichten, hat der Bezirk einzelne Impfstellen eingerichtet, wie etwa in Terlan, Sarnthein und jetzt in Neumarkt, wo die über 80-Jährigen mehrerer Nachbargemeinden zusammenkommen. Zusätzlich zu den Gemeinden Neumarkt, Aldein, Altrei, Auer, Kurtatsch, Kurtinig, Magreit, Montan, Salurn, Tramin, Truden, Branzoll und Pfatten konnte auch die Gemeinde Kaltern hinzugenommen werden.„Die Zahl der neuen Fälle, die in der letzten Woche in den 14 betroffenen Gemeinden registriert wurden, ist höher, als der registrierte Durchschnitt in der Provinz Bozen (670 Fälle im Vergleich zu 377 Fällen pro 100.000 Einwohner). Das bedeutet, dass das Risiko für die im Unterland lebende Bevölkerung, an Corona zu erkranken, höher ist als das durchschnittliche Risiko für die gesamte Bevölkerung Südtirols. Das ist eine Alarmglocke, die wir in diesem Kampf gegen die Pandemie nicht ignorieren können“ sagt der Verwaltungskoordinator des Gesundheitsbezirkes Bozen, Luca Armanaschi.Die Impfaktion findet am Freitag und Samstag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr in der Turnhalle der deutschen Mittelschule in Neumarkt statt.

stol/sabes