Untermais: Baum stürzt in Schwimmbad

Foto: © FFW Naturns

Der heftige Sturm riss den Baum um und dieser stürzte in das nebenstehende Schwimmbad. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, der Baum muss noch geborgen werden. Erst dann kann der entstandene Sachschaden genau bestimmt werden, dieser dürfte sich allerdings in Grenzen halten.Da sich zu dieser frühen Uhrzeit noch niemand beim Schwimmbad befand, gab es glücklicherweise keine Verletzten. Die Freiwillige Feuerwehr Untermais stand bis etwa 7.30 Uhr im Einsatz.Auch in Naturns hat das Unwetter am frühen Samstagmorgen einen Baum umstürzen lassen. Um kurz nach 5.30 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Naturns zu einem Campingplatz ausrücken. Dort war ein großer Baum umgestürzt und streifte dabei ein Wohnmobil.Am Fahrzeug entstand Sachschaden, verletzt wurde jedoch auch hier niemand. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr, die sich um kümmerte die Sicherungs- und Aufräumarbeiten kümmerte, auch die Behörden.