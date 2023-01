Untermais: BMW prallt gegen Hausmauer

In der Nähe der Tierhandlung im Rennstallweg war der BMW am Parkplatz eines Kondominiums – wohl beim Rangieren – gegen eine Hausmauer geprallt. Das Auto wurde an der Stoßstange beschädigt.Das Weiße Kreuz von Meran brachte den Fahrer ins Meraner Krankenhaus. Die Carabinieri ermitteln.