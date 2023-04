Untermais: Brand im Lagerraum der Bäckerei „Gutes von Gestern“

Das Brot fiel den Flammen zum Opfer. - Foto: © FF Untermais

Die Wehrleute konnten den Brand rasch löschen. - Foto: © FF Untermais

Es war gegen 19.15 Uhr, als ein Nachbar der Bäckerei in der Romstraße in Untermais den Rauch bemerkte, der aus dem Geschäft kam. Er alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr.Die Wehrleute der Feuerwehr Untermais rückten sofort aus und betraten die Bäckerei mit Atemschutz. Ein Regal des Lagerraums der Bäckerei stand in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, der Schaden ist aber trotzdem beträchtlich. Im Lagerraum befanden sich mehrere Verpackungen und Brot, das den Flammen zum Opfer fiel.„Vor allem der Schaden, der durch den starken Rauch entstanden ist, ist groß, weil davon nicht nur der Lagerraum betroffen ist, sondern auch das Geschäft“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Untermais, Alex Paternolli.Die Brandursache ist nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Bozen ist dafür extra angerückt. Im Einsatz standen auch die Carabinieri.